Mobile Pflege

Von Behandlungspflege über Grundpflege bis hin zur Verhinderungspflege: Wir sind mit umfangreichen Pflegedienstleistungen für Ihre pflegebedürftigen Angehörigen in Warburg und Umgebung da.

Wir sind Ihr zugelassener ambulanter Pflegedienst in Warburg im Kreis Höxter und betreuen Ihre pflegebedürftigen Angehörigen in den eigenen vier Wänden. Um eine ganzheitliche und aktivierende Pflege auf höchstem Niveau zu gewährleisten, sind wir mit einem motivierten Team aus examinierten Krankenschwestern und Krangenpflegern, Altenpflegern und Altenpflegerinnen sowie Altenpflegehelferinnen und Altenpflegehelfern im Einsatz.

Unsere Schwerpunkte im Überblick:

Behandlungspflege Grundpflege Verhinderungspflege

Wir arbeiten ökonomisch und passen uns stets aktuellen Entwicklungen im Gesundheitswesen an. Um den Ansprüchen unserer Kunden, Mitarbeitern und Kooperationspartnern aus der Gesundheitsbranche gerecht zu werden, nehmen wir regelmäßig an Fort- und Weiterbildungen teil.

Ihr mobiler Pflegedienst für maßgeschneiderte Pflegedienstleistungen

Der erste Schritt ist der schwerste: Um Vertrauen aufzubauen und die Pflegesituation ganz individuell zu gestalten, besuchen wir Sie und Ihre Angehörigen zunächst für ein persönliches Gespräch in Ihrer gewohnten Umgebung zu Hause. Gemeinsam erstellen wir dann ein maßgeschneidertes Pflegekonzept, welches sich an den Wünschen und Bedürfnissen Ihrer Familie orientiert.

Um eine Verbesserung der Lebensqualität von pflegebedürftigen Menschen zu erreichen, übernimmt das qualifizierte Fachpersonal unseres ambulanten Pflegedienstes immer jeweils einen festen Kundenstamm – so entsteht eine professionelle und auf Vertrauen basierende Beziehung, die eine ganzheitliche Pflege ermöglicht.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie einen Termin in Warburg und Umgebung vereinbaren? Dann kontaktieren Sie uns telefonisch unter der 05641 747866 oder per E-Mail an brunheim.pflegedienst@t-online.de. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

