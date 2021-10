Ihr Busunternehmen mit Sitz in Bünde



Mobil zu sein ist in der heutigen Zeit ein Muss. Aufgrund des Lärms, der Umweltbelastungen und des Klimawandels verzichten jedoch immer mehr Menschen aufs Autofahren. Möglichst ökologisch reisen und nachhaltig mobil sein: Wir, das Team der OVG Bünde GmbH & Co. KG mit Sitz in Bünde, sind jeden Tag für Sie in der Region auf Tour, um das möglich zu machen. Auf den folgenden Seiten informieren wir Sie gerne über die von unserem Busunternehmen angebotenen Leistungen:

• Regiobus

• Bünde

• Waschstraße

Seit 1927 bringen wir Sie auf insgesamt sieben ÖPNV-Linien sicher ans Ziel. Zu diesem Zweck verfügen wir über qualifizierte Mitarbeiter, erstklassige Linienbusse namhafter Hersteller und moderne Informationstechnik. Ob zur Arbeit, in der Freizeit oder zur Schule: Mit dem Regiobus Bünde sind Sie immer mobil.

Betriebshof

Unser Betriebshof am Elsemühlenweg in Bünde wurde 1976 eingeweiht, 2002 erweitert und 2007 modernisiert.

Mehr erfahren

Fuhrpark

Mit modernen Omnibussen von deutschen Herstellern. Mit behindertengerechter Ausstattung, komfortablem Innenraum.

Mehr erfahren

Regiobus Bünde

Wir stehen für einen modernen, flexiblen und umweltbewussten öffentlichen Personennahverkehr.

Mehr erfahren

Waschstrasse

Gepflegt, strahlend und blitzeblank: Auch bei Nutz- und Lastkraftwagen zählt gemeinhin der erste Eindruck.

Mehr erfahren

Sicher und pünktlich

mit unserer Verkehrsgesellschaft

Als erstes privates Busunternehmen im Landkreis Herford leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Mobilität in der Region. Wir sind Tag für Tag auf sieben Linien für Sie unterwegs, sodass Sie Ihr Auto getrost zu Hause lassen können. Von früh bis spät bringen wir Sie sicher ans Ziel.

Mit dem Regiobus Bünde haben wir auf allen sieben ÖPNV-Linien nur einen Wunsch: glückliche Fahrgäste – jeden Tag. Unsere erfahrenen Mitarbeiter setzen sich kontinuierlich für Ihre Zufriedenheit ein. Damit das gelingt, möchten wir nach Möglichkeit immer besser werden: Für die Mobilität der Zukunft lassen wir nichts unversucht. Um Sie pünktlich als Ziel zu bringen, verfügen wir über moderne Linienbusse mit bester Komfortausstattung.

Wo Ihre Zufriedenheit im Mittelpunkt steht

Auf die Fahrpläne unserer Verkehrsgesellschaft können Sie sich jederzeit verlassen – darauf geben wir Ihnen unser Wort. Sollte es Änderungen geben, informieren wir Sie in jedem Fall rechtzeitig. Unsere Anschlüsse planen wir in aller Regel so, dass Sie ohne Hektik umsteigen können.

Fortschritt aus Tradition ist unser Motto, unsere Leidenschaft und unser Antrieb. Aus diesem Grund stellen wir Ihnen mit unserer Waschanlage für Nutz- und Lastkraftwagen neben dem Nahverkehrsbetrieb eine weitere nützliche Dienstleistung zur Verfügung. Gerne ist unsere regionale Verkehrsgesellschaft in allen Fragen für Sie da. Wenden Sie sich jederzeit an uns – wir freuen uns schon darauf, Sie an Bord eines unserer Linienbusse begrüßen zu dürfen!

OVG Bünde GmbH & Co. KG

Elsemühlenweg 120

32257 Bünde

Telefon: 05223 793737

E-Mail: info@ovg-buende.de

Internet: www.ovg-buende.de