Pflegedienst Sozialstation Meyer

Sozialstation Meyer – ambulante Pflege und Betreuung für Körper und Seele



"Es ist ein Unterschied, ob ein anderer Mensch dich nur wäscht und seine Arbeit tut oder dich pflegt und deine Seele berührt."

Die Sozialstation Meyer kümmert sich im Raum Höxter und Umgebung um die ambulante Pflege und Betreuung von Menschen, die unsere Dienste benötigen. Dabei besteht unser Anspruch darin, auf Körper und Seele gleichermaßen wohltuend einzuwirken und uns immer ausreichend Zeit für Pflegebedürftige zu nehmen.

Wir alle haben uns schon einmal in einer Situation befunden – oder werden sicherlich noch in eine solche kommen – in der wir die Hilfe von anderen Menschen benötigen. Besonders im Alter, nach einer schweren Krankheit oder Operationen besteht oft ein Bedarf nach Unterstützung. Dann übernehmen wir.

Wir begleiten Sie gerne auf diesem neuen Weg, achten Ihre Wünsche und Bedürfnisse und handeln danach, denn wir sehen uns als Gast in Ihrem Zuhause. Unsere Kunden schätzen nicht nur die Kompetenz unseres Teams, sondern auch die besondere familiäre Atmosphäre bei der Pflege und Betreuung, für die wir uns immer ausreichend Zeit nehmen. Für uns steht stets der Mensch im Mittelpunkt, ungeachtet seiner Herkunft, seines sozialen Standes, seiner Wohnumgebung oder seines Verhaltens. Wir versorgen seit jeher mit viel Engagement auch Patienten, die in Heimen oder anderen Diensten nicht versorgt werden konnten. Unsere Überzeugung ist, dass jeder Mensch, der dies wünscht, bis an sein Lebensende mit Hilfe eines engagierten Pflegedienstes in seinem Zuhause verbleiben und ein Iebenswertes Leben führen kann.

"Wenn nichts mehr sein kann, wie es war, nichts ist, wie du es dir wünschst... und nichts sein wird, wie du es dir erträumst - ist es an der Zeit, alles zu vergessen was war - um neue Wege zu gehen."

Die vielfältigen Leistungen unseres Pflegedienstes im Überblick

Seit der Gründung unseres Unternehmens im Jahr 1993 in Höxter-Ottbergen haben wir unsere Dienstleistungen im Bereich der ambulanten Pflege sukzessive erweitert. Maßstab waren dabei stets die Wünsche der Pflegebedürftigen. Deshalb können wir inzwischen fast eine Rundumversorgung bieten, die die spezifischen Bedürfnisse der von uns gepflegten und versorgten Menschen bestmöglich berücksichtigt und sich an diese anpasst – etwa beim Tagesablauf oder Schlafgewohnheiten.

Mittlerweile ist die Sozialstation Meyer in folgenden Bereichen tätig:

• Grundpflege

• Behandlungspflege

• Hauswirtschaftliche Versorgung

• Urlaubs- und Verhinderungspflege

• Familienpflege

Das macht die ambulante Pflege durch die Sozialstation Meyer aus

Unser Pflegedienst besteht bereits 28 Jahre, sodass Pflegebedürftige von unseren umfangreichen Erfahrungen profitieren können. Für eine optimale Pflege setzen wir auf ein Team von hervorragend geschulten Mitarbeitern, die auch schwierige Herausforderungen meistern. Damit jede(r) die Pflege erhält, die sie oder er benötigt, bieten wir zudem eine individuelle Pflegeberatung an. Besonders wichtig ist es uns, Pflegebedürftige nicht als Nummern, sondern als Menschen zu behandeln, die wir bestmöglich unterstützen und bei denen unsere Mitarbeiter zu Gast sind. Dementsprechend schätzen unsere Klienten nicht nur die Kompetenz unseres Teams, sondern auch die besondere familiäre Atmosphäre bei der Pflege und Betreuung.

Bei Notfällen sind wir zudem 24 Stunden am Tag erreichbar.

Unsere Stärken im Überblick:

• langjährige Erfahrung

• kompetentes Pflegeteam

• individuelle Pflegeberatung

• humanes Leitbild

• familiäre Atmosphäre

• Notdienst rund um die Uhr

Benötigen Sie die Dienste eines Pflegedienstes in Höxter und Umgebung, bei denen stets der Mensch und seine spezifischen Bedürfnisse im Zentrum stehen?

Dann nehmen Sie bitte unverbindlich mit uns Kontakt auf! Gerne beantworten wir Ihre Fragen und ermitteln zusammen den individuellen Pflegebedarf.

Sozialstation Meyer

Am Grünenberg 12, 37671 Höxter-Ottbergen

Telefon: 05275 987466

Telefax: 05275 987488

E-Mail: info@pflegedienst-hoexter.de

Internet: www.pflegedienst-hoexter.de