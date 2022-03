Psysiotherapie Eissa

Ihr Physiotherapeut und Krankengymnastik in Lippstadt

In der Physiotherapie geht es nicht nur um die Erkennung und Behandlung von Schmerzen, sondern vor allem auch darum, individuell auf gesundheitliche Beschwerden zu reagieren. Als Physiotherapeut leisten wir, das Team von Physiotherapie Eissa in Lippstadt, genau das. Unsere Leistungen im Überblick:

• Physiotherapie

• Rehasport

• Rehasport für Kinder

• Schulung Rückenhaltung

Physiotherapeut und Heilpraktiker mit langjähriger Erfahrung

In unserer Praxis erhalten Sie alle Leistungen rund um die moderne Physiotherapie. Dazu gehört selbstverständlich auch die klassische Krankengymnastik. Inhaber Amir Eissa ist selbst ausgebildeter Physiotherapeut, Manualtherapeut und sektoraler Heilpraktiker – und kann dementsprechend auf langjährige Erfahrung und umfassende Fachkompetenz in diesen Bereichen zurückblicken.

Am Anfang der physiotherapeutischen Behandlung in unserer Praxis steht immer ein ausführlicher Befund. Gemeinsam mit Ihnen besprechen wir Ihre gesundheitlichen Beschwerden, um anschließend einen speziellen Therapieplan maßzuschneidern, der so individuell ist wie Sie. In unseren mit neuesten Trainingsgeräten ausgestatteten Behandlungsräumen können Sie sich gut aufgehoben fühlen. Eines haben unsere Leistungen dabei alle gemeinsam: Sie als Mensch stehen im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.

Eine Physiotherapiepraxis zum Abschalten und Wohlfühlen

In unserer Physiotherapiepraxis bieten wir Ihnen neben manueller Therapie und osteopathischen Therapieansätzen auch Rehatherapiestunden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Ob zur Verbesserung der Muskulatur, bei Schmerzen oder zur Wiederherstellung der Beweglichkeit: Wir möchten Sie dabei unterstützen, sich langfristig wieder gesund und beschwerdefrei zu fühlen. Aus diesem Grund behandeln wir nicht nur Symptome, sondern begeben uns immer auch auf die Suche nach den Ursachen.

Unsere moderne Praxis für Physiotherapie befindet sich in zentraler Lage in Lippstadt. Die Räumlichkeiten sind groß und lichtdurchflutet – eine Oase, in der Sie sich in aller Ruhe von Ihren alltäglichen Strapazen erholen können. Kommen Sie vorbei – wir freuen uns, Sie in unserer Physiotherapiepraxis willkommen heißen zu dürfen!

Physiotherapie Eissa

Erwitterstraße 34 - 36 in 59557 Lippstadt

Telefon : 02941 2025958

Mobil: 0160 99293434

E-Mail: praxis@physiotherapie-eissa.de

Web: www.physiotherapie-eissa.de