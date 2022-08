Bielefeld

Seit 2006 berät Sie die Rechtsanwaltskanzlei Piotr Jankowski in Sachen Familien-, Arbeits- sowie Wirtschaftsrecht und vertritt Sie in strafrechtlichen Angelegenheiten in deutscher und in polnischer Sprache. Wenn Sie schnellen und unkomplizierten Rechtsbeistand oder eine Beratung benötigen, vereinbaren wir gerne einen Termin mit Ihnen.