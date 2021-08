Rohlfing GmbH

Wir fertigen sowohl Einzelteile als auch Kleinserien und liefern diese weitestgehend innerhalb von 4 Wochen. Hydraulik-Service & Hydraulik-Verkauf in Lübbecke.

Wir fertigen Hydraulikzylinder in nur vier Wochen oder sogar nur einer

Für unsere deutschlandweiten Kunden sind wir leistungsstark im Einsatz. Wir wissen um die Wichtigkeit zuverlässiger Komponenten für Ihre industrielle Anwendung. Sie möchten sicher planen und so wirtschaftlich wie möglich agieren können.

Daher liefern wir Ihre Hydraulikzylinder innerhalb von nur vier Wochen – nach Absprache und bei Aufpreis sind sogar Lieferungen innerhalb einer Woche möglich!

Herrscht bei Ihnen eine dauerhafte Gefährdung durch explosionsfähige Atmosphären, so können wir Ihnen ebenso mit den passenden Komponenten weiterhelfen. Informieren Sie sich über unsere ATEX Hydraulikzylinder.

Diese werden mit bewährten Technologien und Materialien produziert und auf die strenge Einhaltung der ATEX-Richtlinien ausgerichtet.

Unsere Alternative zur Neuanfertigung: Hydraulikzylinder-Reparatur

Wir verfügen jedoch nicht nur über langjährige Erfahrung in der Herstellung, sondern auch in der Reparatur von Hydraulikzylindern. Denn nicht immer muss es gleich ein neuer Hydraulikzylinder sein! Sowohl Eigen- als auch Fremdfabrikate werden von unseren Experten fachkundig wieder instand gesetzt. Benötigte Bauteile können wir selbst anfertigen – für einen Top-Service in Top-Qualität und mit kurzen Reaktionszeiten.

Die Reparatur bieten wir allen Industriekunden in einem Umkreis von bis zu 50 km von unserem Standort in Lübbecke aus an!

Professionelle CNC-Bearbeitung für Ihre Dreh- und Frästeile

Sie sind auf der Suche nach Fertigungskapazitäten im Bereich Dreh- und Frästeile? Auch hier können wir Sie mit unserem modernen Maschinenpark und vielseitigem Know-how in der CNC-Bearbeitung unterstützen.

Egal, ob Einzelteil oder Kleinserie, wir bearbeiten alle Teile nach Ihren Wünschen und Vorgaben mit höchster Präzision. Selbst komplexe geometrische Formen sind kein Problem für uns.

Hydraulik vom Fachmann – wir freuen uns auf Ihren Auftrag

Sie wissen genau, was Sie benötigen, oder suchen einen erfahrenen Partner, der Sie zur konstruktiven Ausführung berät? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir sind bundesweit für Sie da! Sie erreichen unser Team in Lübbecke telefonisch zu den Bürozeiten unter der Nummer +49 5741 318989.

Rund um die Uhr steht Ihnen für alle Anfragen auch unser Kontaktformular zur Verfügung. Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

Rohlfing GmbH

Zeiss-Straße 12

32312 Lübbecke

Telefon: +49 5741 318989

Telefax: +49 5741 318988

E-Mail: info@rohlfing.de

Internet: www.rohlfing.de