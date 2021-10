Gartentechnik aus Rüthen-Menzel | Koch Forst und Garten

Rasenmäher ✓ Gartenbewässerung ✓ Forsttechnik ✓ ... Alles, was Sie für die Hobby- oder Profiarbeit in der Natur benötigen, finden Sie bei uns!

Sie sind Hobbygärtner und auf der Suche nach hochwertiger Gartentechnik für die Pflege Ihres heimischen Gartens? Oder sind Sie Landschaftsbauer oder Forstwirt und benötigen professionelles Equipment, auf das Sie sich bei Ihrer täglichen Arbeit zu 100 Prozent verlassen können?

Gut, dass Sie zu uns gefunden haben! In unserem Fachhandel in Rüthen – Menzel werden Sie auf der Suche nach Automower, Rasenmäher, Aufsitzmäher, Motorsense, Laubsauger, Vertikutierer, Hochdruckreiniger, Motorhacke, Häcksler, Kehrmaschine, Stromerzeuger, Motorsäge und vieles an Zubehör garantiert fündig. Lernen Sie uns, unser Angebot und unseren Service im Folgenden kennen.

Service und Reparatur

von Gartengeräten und Forstgeräten

Neben dem Verkauf hochwertiger Forst- und Gartengeräte bieten wir Ihnen natürlich umfassenden Service – bei der Beratung angefangen bis hin zur Instandsetzung, Wartung und Reparatur in unserer hauseigenen Werkstatt. Und sollten Sie ein bestimmtes Gerät nicht dauerhaft, sondern nur temporär benötigen, bieten wir Ihnen gerne unseren praktischen Mietservice an.

Lernen Sie uns persönlich kennen!

Wir konnten Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserem Fachhandel für Forst- und Gartengeräte in Rüthen-Menzel! Und sollten Sie vorab Fragen zu unserem Sortiment und unseren Leistungen haben, stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter +49 (0) 2952 - 89107 oder via Kontaktformular zur Verfügung!

