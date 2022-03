Schuhgeschäft Simona Schuhe in Spenge

– Markenschuhe zu fairen Preisen und vieles mehr

Sie sind auf der Suche nach schicken und bequemen Schuhen, die zu einem perfekten Preis-Leistungs-Verhältnis angeboten werden? Ganz nach unserem Slogan „Schicke Schuhe – preiswert kaufen!“ finden Sie bei uns modische Schuhe zu einem günstigen Preis! Genau dafür ist Simona Schuhe weit über die Grenzen von Spenge hinaus bekannt.

In unserem großen Sortiment finden Sie top aktuelle Marken von namhaften Herstellern in den Trends der Saison sowie modische Markenschuhe und Funktionsschuhe mit einem angenehmen Tragekomfort. Wie wäre es also mit einem neuen Paar Schuhe für die Arbeit? Oder benötigen Sie noch das richtige Schuhwerk für die nächste Wanderung? Dann werden Sie bei uns garantiert fündig!

• Verkauf von Schuhen / Markenschuhen für jeden Geldbeutel

• Umfangreiche und individuelle Beratung ist uns sehr wichtig

• Verkauf von Lederwaren (Handtaschen, Geldbörsen und mehr)

• Übergrößen vorhanden (Herren bis Gr. 53, Frauen bis Gr. 45)

• Viele namhafte Hersteller

Schuhgeschäft mit großer Auswahl

für Groß und Klein

Vielleicht kommt Ihnen das bekannt vor: Sie benötigen ein neues Paar Schuhe und haben in den gängigen Geschäften ein schönes Paar gefunden, aber es ist nicht in Ihrer Größe vorrätig? Oftmals werden beispielsweise Damenschuhe nur bis Größe 41 angeboten. Noch ein Grund mehr, Ihre Schuhe bei uns zu kaufen!

Ob klein oder groß – in unserem breit aufgestellten Sortiment ist für jeden das richtige Paar Schuhe dabei. Wir führen auf insgesamt 240 Quadratmetern Verkaufsfläche schöne Kinderschuhe ab Größe 18, Damenschuhe bis Größe 45 sowie Herrenschuhe bis Größe 53. Unsere Verkaufsmitarbeiter bieten Ihnen eine freundliche, persönliche und fachliche Beratung, um für Sie den passenden Schuh zu finden.

Schuhgeschäft mit Accessoires zum Verlieben – Handtaschen und mehr bei Simona Schuhe

Sie würden sich neben dem benötigten Schuhwerk noch gern ein passendes Accessoire aussuchen? In unserem Geschäft verkaufen wir auch sorgfältig verarbeitete Lederwaren wie Handtaschen, Geldbörsen und vieles mehr!

Stöbern Sie gern durch unsere Regale und falls Sie sich mal nicht entscheiden können, stehen Ihnen unsere Mitarbeiter beratend zur Seite.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von den aktuellen Modetrends faszinieren. Bei uns finden Sie garantiert schöne Schuhe für jeden Geldbeutel.

Sie haben noch Fragen zu unserem Sortiment? Schreiben Sie uns gern über unser Kontaktformular oder rufen Sie uns alternativ einfach an: 05225 / 26 68.

Ihr Simona Schuhe Team in Spenge freut sich auf Ihren Besuch!

Simona Schuhe GmbH

Bünder Str. 26, 32139 Spenge

Telefon : 05225 / 26 68

E-Mail: service@simona-schuhe-spenge.de

Web: www.simona-schuhe-spenge.de