SWM Projektbau

Sie wollen Ihr Haus modernisieren? Sie planen einen Neubau? Als Bauunternehmen mit Erfahrung in allen Bereichen setzen wir Ihren Plan in die Tat um. Egal ob Sie eine große oder kleine Immobilie planen, wir stehen Ihnen mit Rat und Tat professionell zur Seite. Gerne übernehmen wir auch die Bauleitung und sorgen dafür, dass Ihr Projekt verwirklicht wird. Zudem haben wir uns darauf spezialisiert, Altbauten zu sanieren und umzubauen. Vertrauen Sie auf mehr als 10 Jahre Erfahrung als Baufirma.



Wir betreuen sowohl Privatkunden als auch gewerbliche Immobilien. Dabei setzen wir alle Projekte rund um Neu- und Umbauten professionell für Sie in die Tat um. Informieren Sie sich auf unserer Homepage über unser Angebot:

Sie wollen Ihre Immobilie aufwerten oder neu gestalten? Lassen Sie sich von uns beraten. Gerne planen wir die anstehenden Arbeiten nach Ihren Vorgaben. Unser Anspruch ist es, dass Sie am Ende in der Immobilie wohnen, die Sie sich wünschen.

Die Baufirma für Ihr Fachwerkhaus

Bei uns erhalten Sie fast alle Leistungen rund um den Bau oder die Sanierung Ihres Hauses aus einer Hand. Neben dem Innenausbau erledigen wir Pflaster- oder Maurerarbeiten für Sie. Gerne übernehmen wir auch die Renovierung Ihrer Hausfassade. Wir haben uns zudem auf die Sanierung von alten Gebäuden spezialisiert. Wir statten Ihren Altbau oder Ihr Fachwerkhaus mit einer neuen Dämmung aus und modernisieren das Gebäude von innen und außen. Erleben Sie den Charme Ihres Altbaus neu – und das ohne auf moderne Technik zu verzichten.

Sie sind auf der Suche nach einem Bauunternehmen mit Erfahrung?

Lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern beraten. Vertrauen Sie auf unsere Expertise und verwirklichen Sie Ihren Traum vom Eigenheim oder von der anstehenden Sanierung. Natürlich arbeiten wir stets präzise und legen viel Wert auf Qualität. Auf unsere Arbeit können Sie sich auch in einigen Jahrzehnten noch verlassen. Sie möchten sich über unsere Baufirma und unser Angebot informieren? Schicken Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail zu oder vereinbaren Sie telefonisch einen Termin. Von unserem Standort in Oerlinghausen aus werden wir in der gesamten Region für Sie tätig.

SWM Projektbau GmbH

Anschrift:Stukenbrocker Weg 17

33813 Oerlinghausen

Telefon: 05202 - 9288072

Mobil: 01511 - 7063199

E-Mail: info@swm-projektbau.de

Internet: www.swm-projektbau.de