Mehr als nur eine Tankstelle: Ihr Tankcenter Halstenberg in Bünde bietet das Service-Plus.

Wenn Sie nicht einfach nur tanken wollen, sind wir genau der richtige Partner, denn wir bieten Ihnen das Plus an Service. Dabei vereinen wir als Tankstelle der Marke „Classic“ gleich drei Hauptleistungen:

Die Marke „Classic“ ist in Norddeutschland weithin bekannt und präsentiert sich seit mehr als 135 Jahren als Familienunternehmen. Bundesweit führt die Marke rund 150 Tankstellen, an denen die hochwertigen und voll-additiven Markenkraftstoffe verkauft werden. Auch in unserem Tankcenter tanken Sie auf: Ihr Auto mit Diesel, Benzin oder Autogas und Ihre eigenen Energiezellen mit den Leckereien aus unserem Shop.

Das erwartet Sie bei uns

Hier in Bünde bieten wir Ihnen eine familiengeführte Tankstelle, die bereits seit 1952 ein vertrauenswürdiger Partner für alle Kfz-Besitzer ist. Und nicht nur für diese, wir sind auch Anlaufstelle für alle nicht-motorisierten Kunden. Diese nutzen unter anderem unseren Hermes Paket Shop oder versuchen ihr Glück beim West-Lotto. Auch Gasflaschen erhalten Sie bei uns.

Zusätzlich bieten wir in unserem Tankcenter den Shop mit kleinen Knabbereien, Getränken, Tabakwaren und Autozubehör. Sie kommen mit dem Auto vorbei und möchten, dass dieses wieder neu erstrahlt? Dann besuchen Sie doch gleich unsere SB Waschanlage, die für eine schonende Reinigung Ihres Fahrzeugs sorgt. Unser gutes Preis-Leistungs-Verhältnis lässt Sie gleich mit strahlen!

Tanken und mehr in Bünde

Wir sind stolz auf unsere zahlreichen Stammkunden, die wir mittlerweile seit vielen Jahren kennen. Hier wird aus einem geschäftlichen nicht selten ein freundschaftliches Verhältnis, durch das die Notwendigkeit des Tankens sogar Spaß macht. Unsere moderaten Preise sorgen dafür, dass auch Durchreisende gern zu uns kommen und die Gelegenheit für eine kleine Pause während der Fahrt nutzen.

Gern heißen wir auch Sie willkommen und freuen uns auf Ihren Besuch. Unser Tankcenter setzt in jeder Beziehung auf eine hohe Qualität und steht für faire Preise. Wir laden Sie herzlich ein, sich davon selbst zu überzeugen, sollten Sie auf Durchreise durch Bünde sein. Wir geben auch vorab gern Auskunft zu unseren Leistungen – kontaktieren Sie uns dazu doch einfach telefonisch!

Tankcenter Halstenberg

Klinkstraße 82

32257 Bünde

Telefon: 05223 / 2492

Telefax: 05223 / 184843

E-Mail: info@tankcenter-halstenberg.de

Internet: https://www.tankcenter-halstenberg.de