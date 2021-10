Walter Stickling GmbH | Fenster & Haustüren aus Gütersloh

Fenster, Haustüren und Rollladen

ganz nach Ihren Wünschen



Auf über 5.500 qm Produktionsfläche fertigt die Walter Stickling GmbH an ihrem Unternehmensstandort in Gütersloh seit über 60 Jahren Fenster und Haustüren aus Kunststoff- und Aluminium. Alle Produkte sind „Made in Germany“. Außerdem ist unser Unternehmen kompetenter Ansprechpartner für Rollläden, und zwar nicht nur, wenn es um den Sonnenschutz geht, sondern auch als Einbruchschutz. Profitieren Sie von einem Familienunternehmen mit eigenen Monteuren und eigenem Kundendienst. Wir liefern Ihnen direkt an Ihren Wohnort oder auf Ihre Baustelle. Benötigen Sie Unterstützung bei der Montage, übernehmen fachspezifische Monteure Ihren Auftrag zum Einbau von Fenstern, Türen und Rollladen.

Unsere Produkte vertreiben wir an private Endkunden und private Bauherren für ihren Neubau und die Modernisierung oder Sanierung von Bestandsbauten. Außerdem zählen zu unserem Kundenkreis Handwerksbetriebe, die Renovierungsarbeiten anbieten, Architekten, Bauträger, Immobilien- sowie Verwaltungsgesellschaften. Die hervorragend isolierenden Eigenschaften unserer WS Profile sorgen für nur geringe Unterschiede bei der Raumtemperatur sowie für ein behagliches Wohngefühl. Diese Elemente vertreiben auch Händlerkunden in Deutschland und der Schweiz. Möchten Sie bereits vorab einen kleinen Vorgeschmack hinsichtlich Ihrer neuen Haustür haben? Benutzen Sie den Füllungskonfigurator mit seinen Variationsmöglichkeiten auf unserer Webseite.



Ästhetik gepaart mit Wärmedämmung und Einbruchschutz

Auch in unserer Branche ist der allgemeine Trend zur Fokussierung auf immer mehr Nachhaltigkeit zu spüren. Deshalb produziert unser Fensterbau auch Kunststofffenster, die bis zu 99 % recycelbar sind. Gerne beraten wir Sie diesbezüglich bei Ihnen vor Ort. Bei der Walter Stickling GmbH stehen die Wärmeeffizienz Ihres Gebäudes und der Aspekt der Sicherheit im Vordergrund. Unser Fensterbau verarbeitet wohldurchdachte WS Profile in Form einer Mehrkammerkonstruktion mit besonders niedrigem Wärmedurchgangswert. Das macht die Einhaltung der in der Energieeinsparverordnung erfassten Wärmeverluste möglich. Der Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert/früher k-Wert) bestimmt die Wärmedurchlässigkeit eines Bauteils. Diese Vorgaben hält unser Fensterbau durch die Verwendung von einfacher Doppel- oder Dreifachverglasung ein.

Alle Maßnahmen zusammen senken den Energieverbrauch und damit die Heizkosten und steigern den Wert Ihrer Immobilie. Haben Sie eigentlich schon alles hinsichtlich Einbruchschutz unternommen? Damit Sie im Ernstfall gut geschützt sind, verbauen wir in unserem Unternehmen Sicherheitssysteme, einbruchhemmende Beschlagsysteme und Einbruchmeldekontakte an Türen und Fenstern. Entsprechend Ihrem individuellen Sicherheitswunsch oder aber der besonderen Lage der Fenster und Türen bieten wir auch verschiedene Sicherheitsstufen an.

Benötigen Sie auch Rollläden? Gerne beraten wir Sie telefonisch oder Sie schicken uns Ihre Fragen per E-Mail. Unsere Fachberater stehen mit Rat und Tat bereit und erstellen Ihnen auf Wunsch ein individuelles Angebot.

Walter Stickling GmbH

Carl-Zeiss-Str. 7, 33334 Gütersloh

Telefon: 05241 9674-0

Telefax: 05241 96 74-48

E-Mail: info@ws-fenster.de

Internet: www.ws-fenster.de