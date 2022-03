Mobile Sanitärsysteme aus Oerlinghausen

Seit 1990 bieten wir ein umfangreiches Sanitärprogramm mit einer großen Auswahl mobiler Sanitärsysteme. Dieses enthält unter anderem WC-Kabinen, Toilettenwagen, Sanitärcontainer und Sonderprodukte wie Toiletten-Wechseltanks und mobile Waschbecken. Somit können Sie unsere Container für die unterschiedlichsten Einsatzgebiete mieten. Wir bieten Ihnen die perfekte Lösung sowohl für Baustellen der Baubranche als auch für Veranstaltungen und Events verschiedener Größenordnung.

Institutionen und Organisationen sowie Privatkunden erfüllen mit unseren mobilen Sanitärsystemen alle geforderten Standards an die Veranstaltungs- und Baustellenhygiene. Die WC-Kabinen, Toilettenwagen und Sanitärcontainer sind zweckmäßig sowie außen und innen optisch ansprechend. Zudem haben wir als einziges Unternehmen eine faltbare Toilettenkabine, die flexibel einsetzbar ist. In unserem Sortiment finden Sie neben den reinen Damen-Sanitärcontainern und Herren-Sanitärcontainern auch gemischte Lösungen.

Mobile Sanitärsysteme deutschlandweit

WC Cleener Bosse GmbH steht für Sauberkeit und Sicherheit überall da, wo viele Menschen zusammenkommen. Das entspricht unserem Programm und unserer Firmenphilosophie gleichzeitig. Denn um unseren Kunden diese anspruchsvollen Dienstleistungen anbieten zu können, müssen auch wir entsprechend arbeiten: sauber, sicher, zuverlässig und gründlich. Mit diesen vier Attributen wollen wir Sie, unsere geschätzten Kunden, gewinnen und behalten.

Toilettenwagen sind die mobile Lösung für jeden Anlass und Standort. Deswegen haben wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung ein Franchisesystem entwickelt, welches Ihnen die Möglichkeit bietet, Franchisenehmer für WC Cleener Bosse GmbH zu werden. An unseren vielen Standorten sind wir mit geschultem Fachpersonal immer für unsere Kunden präsent. Wenn Sie unsere Unterstützung in Deutschland brauchen, wenden Sie sich einfach an eine unserer Geschäftsstellen.

Unsere Produkte

Wir bieten Ihnen WC-Kabinen, Toilettenwagen, mobile Raumsysteme, Sanitärcontainer und Sonderprodukte wie Toiletten-Wechseltanks, mobile Waschbecken und als einziges Unternehmen eine faltbare Toilettenkabine.

Problemlose Lieferung großer Mengen an mobilen Sanitärsystemen

Mit wachsendem Unternehmen sind auch die Veranstaltungen, die WC Cleener Bosse GmbH unterstützt, größer und anspruchsvoller geworden. So bereitet es uns keine Schwierigkeiten, zeitgleich Hunderte WC-Kabinen zu mehreren Einsatzorten zu transportieren und diese vor Ort zu betreuen. Bei unserer innovativen Falttoilette spielen sowohl der Umweltaspekt als auch die Effizienz eine entscheidende Rolle.

Von diesen Toiletten lassen sich etwa 80 Stück auf einen Lkw laden und der Aufbau dauert keine 2 Minuten. Das bedeutet nur wenige Transportfahrzeuge und Mitarbeiter, um große Mengen zu bewegen. Bei Interesse an einem Ausbildungsplatz melden Sie sich – wir sind anerkannter Ausbildungsbetrieb der IHK. Auch Fahrer mit normalem Führerschein bis 3,5 t sollten sich bewerben. Wir freuen uns auf Sie!

WC Cleener Bosse GmbH

Am Sportplatz 5, 33813 Oerlinghausen

Telefon : 05202 914711

Fax: 05202 71993

E-Mail info@bosse-wc.de

Web www.bosse-wc.de