WM Polster- und Wohnen

Wir bieten Ihnen individuelle Lösungen zum Wohnen, Küchen und Möbel nach Maß und einen hervorragenden Service. Als anerkanntes Möbelgeschäft arbeiten wir Hand in Hand mit allen namhaften Herstellern auf diesem Gebiet zusammen. Hochwertige Innenausstattungen und Möbel von ausgesuchter Qualität sind unser Markenzeichen.



Seit über 25 Jahren sind wir professioneller Ansprechpartner für private wie auch gewerbliche Kunden. Wir erstellen auf Ihre Wünsche und Vorstellungen abgestimmte Wohnkonzepte, beraten Sie, wenn Sie den Kauf einer Küche planen und führen auch die Küchenmontage durch. Ob Privathaushalt, Pflege- und Altenheim oder Unternehmen mit Bedarf an Büromöbeln – wir sind Ihr Möbelhaus mit Know-how, Erfahrung und Expertise.

Große Produktauswahl und bester Service

Wir haben eine gut ausgebaute Vernetzung mit Einkaufsverbänden und anderen Unternehmern im Bereich Möbel und Küchen aufgebaut. Dadurch sind wir in der Lage, unseren geschätzten Kunden eine vielfältige Produktauswahl bieten zu können. Die ausgesuchte Ausstellung in unserem Ladengeschäft ermöglicht es uns, Kosten gering zu halten und diese Ersparnis direkt an die Kunden weiterzugeben.

Was Sie bei uns vor Ort nicht finden, können wir jederzeit für Sie bestellen. Unser freundliches Verkaufspersonal berät Sie umfassend und genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten – bei uns im Möbelgeschäft oder auch gerne bei Ihnen zu Hause.

Auf Wunsch liefern und montieren unsere geschulten Schreiner und Monteure Ihre neuen Möbel fachgerecht. Informieren Sie sich auch über die Themen:

und unseren Service



Eigene Polsterei für Ihre individuellen Möbel

Als Spezialist für Polstermöbel und Polsterarbeiten verarbeiten wir hochwertige Stoffe für Ihre neuen Polster. Unsere Experten beraten Sie auch zum Thema Polstern kompetent und sachkundig, damit Sie Ihr ganz persönliches Wohnkonzept verwirklichen können. Wir unterbreiten Ihnen Vorschläge für ein miteinander harmonierendes Mobiliar, das Ihrem Geschmack und Ihren Vorstellungen entspricht.

Ob Sie Möbel nach Maß suchen, den Kauf einer neuen Küche planen oder an Ihrem Sofa oder Sessel Polsterarbeiten durchführen lassen möchten: Die WM Polster & Wohnen in Verl ist Ihr professionelles Einrichtungshaus. Schauen Sie einfach in unserem Möbelgeschäft vorbei und lassen Sie sich inspirieren. Sprechen Sie gerne unsere Fachverkäufer an, wir sind für Sie da!

WM Polster- und Wohnen GmbH

Bahnhofstraße 2

33415 Verl

Telefon: 05246 930366

Telefax: 05246 930389

E-Mail: mail@wm-polsterundwohnen.de

Internet: www.wm-polsterundwohnen.de