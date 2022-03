WTG - Westfälische Gesellschaft für technische Gebäudeausrüstung

Sanierung der gebäudetechnischen Anlagen mit WTG – Ihr Fachplaner in Steinhagen und bundesweit.

Wer sich automatisierte Gebäudetechnik wünscht, entscheidet sich für uns als verlässlichen Fachplaner in diesem Bereich. Wir sind engagiert für alle unsere gewerblichen Kunden im Einsatz, die nach einem Spezialisten für die Gebäudeleittechnik, das Energiemonitoring und das Energiemanagement suchen. Mit uns können Sie die Sanierung der gebäudetechnischen Anlagen umsetzen und erhalten einen gebäudeautomationstechnischen Maßanzug für Ihre Gewerbeimmobilie.

Mit unserer Arbeit konzentrieren wir uns auf die energetische Sanierung von Bestandsgewerbeimmobilien. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie in diesem Bereich Unterstützung benötigen.

Einen kleinen Einblick in unsere Arbeiten finden sie in unserem Leistungsspektrum.

Fachplanung im Bereich der gebäudetechnischen Anlagen für Neubauten und Bestandsimmobilien

Zu den Vorteilen unseres Angebots gehört ein modernes Leistungsspektrum. Beispielsweise übernehmen wir das Messen der Strang-spezifischen Massenströme bei alten Bestandsheizungsanlagen ebenso wie die bedarfsabhängige Heiz- und Kühlermittlung. Schaltanlagenanalysen führen wir unter anderem mit einer hochqualitativen Wärmebildkamera durch. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir beraten Sie zu unseren Leistungen und zeigen Ihnen, welche Vorteile damit für Sie verbunden sind.

Für uns gehört eine leistungsfähige Gebäudeleittechnik zu einem effizienten technischen Gebäudemanagement dazu. Hinzu sollte eine bedienerfreundliche und komfortable Visualisierung kommen. Wenn es gelingt, alle technischen Gewerke über ein System zu verwalten, erhöht sich die Betriebssicherheit und Sie beobachten erheblich verringerte Betriebskosten. Wenn Sie das umsetzen möchten, sind wir der richtige Ansprechpartner.

Gebäudetechnik von einem erfahrenen Gebäudeausrüster

Wenn Sie unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen, profitieren Sie als Immobilieneigner- oder -Betreiber von einer deutlich vereinfachten Systembedienung. Betriebszustände, Störungen und Energieverbräuche sind transparent dargestellt. Das ermöglicht es, Störungen schneller und effizienter zu beheben. Sie senken den Energieverbrauch und erfreuen sich an einer deutlich vereinfachten Betriebsführung. Damit schaffen wir für alle Immobilieneigner- oder Betreiber einen bedeutungsvollen Mehrwert.



Unseren Kunden bieten wir neben der Fachplanung weitere Dienstleistungen an. Dazu gehören die Schaltplankonstruktion sowie die Überarbeitung bzw. Aktualisierung vorhandener Dokumentationen. Die anwenderspezifische Programmierung diverser Gebäudeautomationssysteme, Instandsetzungs- und Instandhaltungsleistungen sowie Schaltschrankumbauten und Erweiterungen runden unser Angebot für Sie ab. Somit können Sie unsere Kompetenz vielfältig für die Gebäudeautomation nutzen.

Westfälische Gesellschaft für technische Gebäudeausrüstung mbH

Hermelinstraße 2

33803 Steinhagen

Telefon: 05204 9259800

Telefax: 05204 9259808

E-Mail: info@wtgmbh.net

Internet: https://www.wtgmbh.net