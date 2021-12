Wulfhorst - Autoverwertung

Verkauf von gebrauchten Auto-Ersatzteilen für PKW, Transporter & LKW. Autoverwertung Wulfhorst in Borgentreich: Mehr als nur ein Schrottplatz.

Die Autoverwertung Wulfhorst ist Ihr Partner, wenn es um den Verkauf gebrauchter Ersatzteile geht. Wir führen vorrangig die Marken VW, Audi, Seat und Skoda und bieten Ihnen hier in Borgentreich sowie in unserem Ebay-Shop eine große Auswahl an gebrauchten Kfz-Ersatzteilen. Zusätzlich offerieren wir Ihnen gute gebrauchte Reifen und Felgen, die wir ständig auf Lager haben.



Gern sind wir für Sie da, wenn es um diese Themenbereiche geht:

Mittlerweile bringen wir eine mehr als 10-jährige Erfahrung in unsere tägliche Arbeit ein und führen einen nach § 5 Abs. 3 Altfahrzeuggesetz zertifizierten Betrieb. Altfahrzeuge und Unfallwagen werden von uns fachgerecht entsorgt, wobei wir eine kostenlose Altautoannahme mit dem zugehörigen Verwertungsnachweis bieten. Gleichzeitig sind wir kein normaler Schrottplatz, denn wir offerieren Ihnen ständig gebrauchte und geprüfte Ersatzteile für verschiedene Pkw- und Lkw-Typen.

Unsere Services für Autobesitzer aus Borgentreich und Umgebung

Hier bei der Autoverwertung Christian Wulfhorst haben Sie einen kompetenten und zuverlässigen Partner in Sachen Altfahrzeugverwertung gefunden. Wir entsorgen Ihren „Alten” fach- und umweltgerecht, natürlich mit Verwertungsnachweis. Auf unserem Schrottplatz spielt der Zustand des Fahrzeugs keine Rolle. Wir kaufen Fahrzeuge ohne TÜV ebenso auf wie top gepflegte Gebrauchtwagen oder auch Unfallwagen – kommen Sie einfach zu uns und übergeben Sie Ihr Fahrzeug. Gern bieten wir Ihnen auch den kostenlosen Abholservice im Umkreis von rund 70 km an. Egal ob aus Warburg, Paderborn, Höxter, Beverungen, Kassel, Hofgeismar, Brakel, Bodenwerder, Vellmar oder auch Steinheim.

Gern erläutern wir Ihnen dann die weitere Verfahrensweise. Übrigens: Im Rahmen der zu beanspruchenden Abwrackprämie erhalten Sie den kostenlosen Verwertungsnachweis und darüber hinaus sogar noch einen Bonus.

Autoverwertung & Abwrackprämie

Kostenlose und umweltgerechte Altauto-Entsorgung sowie Annahme von Unfallwagen und Fahrzeugen mit Mängeln.

Vertrauen Sie auf unsere Expertise und darauf, dass selbst Altfahrzeuge nicht gänzlich auf dem Schrottplatz landen müssen. Gern erläutern wir Ihnen den weiteren Werdegang Ihres Altautos telefonisch oder in einer kurzen Nachricht. Bitte kontaktieren Sie uns diesbezüglich.

Christian Wulfhorst - Autoverwertung

Keggenriede 1

34434 Borgentreich

Telefon: 05643 / 9492380

Mobil: 0173 / 3150715

Telefax: 05643 / 9492381

E-Mail: info@autoteile-shop.nrw

Internet: https://www.autoteile-shop.nrw