Rüthen

Der ZebrAktiv Pflegeservice ist ihr einfühlsamer und zuverlässiger Ansprechpartner in Rüthen. Unser freundliches Team unterstützt Sie in allen Lebenslagen und bietet Leistungen in den Bereichen der Grund- und Behandlungspflege sowie Wundversorgung, Hauswirtschaftshilfe und Pflegeberatung. Gerne informieren wir Sie in einem persönlichen Gespräch.