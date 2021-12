Individuelle Holzterrasse & Überdachung von Meisterhand. Ihre Zimmerei Max Kaase in Melle: Von A wie Ausbau bis Z wie Zimmerei.

Suchen Sie eine Zimmerei, in der Ihnen von A bis Z alles geboten wird? Die nicht nur Dachstühle für Neubauten fertigt, sondern auch beim Innenausbau zur Stelle ist? Die Zimmerei Max Kaase ist Ihr Partner bei allem, was mit Holz-, Aus- und Umbauarbeiten zu tun hat. Zu unseren Leistungen gehören z. B.:



Verlassen Sie sich auf unsere hochwertigen Arbeiten, denn alle Leistungen werden von ausgebildetem Fachpersonal ausgeführt. Als Meister- und Ausbildungsbetrieb bieten wir Ihnen eine langjährige Erfahrung und umfassende Fachkenntnis, mit der wir auch größeren Herausforderungen gern gegenübertreten. Dabei liegt uns die individuelle Beratung und Ausführung aller Arbeiten besonders am Herzen.

Auch die Giebel Sanierung ist möglich

Neben den üblichen Holz- und Dacharbeiten, wie sie so manche Zimmerei bietet, offerieren wir Ihnen hochwertige Terrassen- und Terrassendächer der besonderen Art. Sie werden staunen, was sich mit Holz und Erfahrung alles umsetzen lässt! Als Ansprechpartner sind wir in ganz Melle und im Umkreis von ca. 20 km für Sie unterwegs und übernehmen gern die individuelle Überdachung Ihrer Terrasse.

Ihr Haus hat einen alten Holzgiebel? Gern sind wir auch bei der Giebel Sanierung zur Stelle und sorgen dafür, dass das Gebäude wieder seine ursprüngliche Schönheit erhält. Eine solche Giebel-Sanierung will maßgeschneidert sein, denn nicht jeder Giebel ist gleich. Damit die gebäudetechnischen Besonderheiten erhalten bleiben, brauchen Sie zur Giebel-Sanierung einen Profi mit Erfahrung.

Auch beim Innenausbau ein verlässlicher Partner

Gern sind wir Ihnen beim Innenausbau behilflich oder übernehmen sämtliche Leistungen, die damit im Zusammenhang stehen. Wir ziehen Trockenbauwände und neue Decken, dämmen die Wände und sorgen damit für eine bessere Energiebilanz Ihres Hauses. Wir erstellen Dachgauben oder reparieren diese und montieren neue Dachfenster.

Kurzum: Wir von der Zimmerei Max Kaase sind Ihr Partner bei sämtlichen Innenausbau- und Holzarbeiten, die bei einer Immobilie anfallen. Wir finden Lösungen und sind auch bei Sanierungen zur Stelle, um die Gebäude in neuem Glanz erstrahlen zu lassen oder eine energetische Sanierung vorzunehmen. Bitte kontaktieren Sie uns für einen ersten Beratungstermin bei Ihnen vor Ort!

Zimmerei Max Kaase

Im Lienesch 24

49324 Melle

Telefon: 0171 4964612

E-Mail: info@zimmerei-kaase.de

Internet: www.zimmerei-kaase.de